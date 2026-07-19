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Doluya karşı ilginç önlem: Araçların üzerine battaniye serdiler

Doluya karşı ilginç önlem: Araçların üzerine battaniye serdiler
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Ardahan'da aniden bastıran dolu yağışı, sürücüleri araçlarını battaniye, karton ve kalın örtülerle kapatmaya yöneltti. Kısa sürede beyaza bürünen cadde ve sokaklarda vatandaşlar araçlarını korumak için seferber olurken, yetkililer olumsuz hava şartlarına karşı uyardı.

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Aniden bastıran dolunun araçlarına zarar vermesinden endişe eden sürücüler, çözümü araçlarının üzerini battaniye, karton ve kalın örtülerle kapatmakta buldu.

Kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüyen dolu yağışı sırasında birçok vatandaş, araçlarını koruyabilmek için seferber oldu. Özellikle açık otoparklarda bulunan araçların üzerine serilen battaniyeler dikkat çekerken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Dolu yağışının etkisini kaybetmesinin ardından vatandaşlar araçlarını kontrol ederken, yetkililer ise olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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