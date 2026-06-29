Kırdığı çekirdeklerle kuşlara sofra kuruyor

Ardahan'ın Damal ilçesinde yaşayan İrfan Aydın, kendi elleriyle kırdığı çekirdekleri kuşlarla paylaşıyor. Aydın, düzenli olarak beslediği kuşlarla zamanla sıcak bir bağ kurdu. Güven duyan kuşlar, her gün Aydın'ın bahçesinde toplanıp beslenirken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde yaşayan İrfan Aydın, serçelerle kurduğu sıcak bağla çevresindekilerin ilgisini çekti. Elindeki çekirdekleri kırarak küçük kuşlara uzatan Aydın, zamanla serçelerin güvenini kazanmayı başardı.

Gün içerisinde aynı noktaya gelen serçeler, kendilerini besleyen Aydın'ı adeta tanır hale geldi. İlk günlerde ürkek davranan kuşların, zamanla daha yakın mesafeden beslenmeye başladığı gözlendi.

Serçeleri düzenli olarak besleyen Aydın, "Yaklaşık 7 yıldır Damal ilçesinde yaşıyorum. 6 yıl önce çekirdek çıtlarken bu kuşlar geldi ve elime kondular. Daha sonra zamanla bunlarla dost oldum. Her gün bu şekilde besliyorum. Gördüğünüz gibi bahçem kuş sesleri ile dolu" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı