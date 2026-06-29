Haberler

Kırdığı çekirdeklerle kuşlara sofra kuruyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Damal ilçesinde yaşayan İrfan Aydın, kendi elleriyle kırdığı çekirdekleri her gün bahçesine gelen serçelerle paylaşıyor. 6 yıldır süren bu dostlukta kuşlar, Aydın'a tamamen güven duyar hale geldi.

Ardahan'ın Damal ilçesinde yaşayan İrfan Aydın, kendi elleriyle kırdığı çekirdekleri kuşlarla paylaşıyor. Aydın, düzenli olarak beslediği kuşlarla zamanla sıcak bir bağ kurdu. Güven duyan kuşlar, her gün Aydın'ın bahçesinde toplanıp beslenirken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde yaşayan İrfan Aydın, serçelerle kurduğu sıcak bağla çevresindekilerin ilgisini çekti. Elindeki çekirdekleri kırarak küçük kuşlara uzatan Aydın, zamanla serçelerin güvenini kazanmayı başardı.

Gün içerisinde aynı noktaya gelen serçeler, kendilerini besleyen Aydın'ı adeta tanır hale geldi. İlk günlerde ürkek davranan kuşların, zamanla daha yakın mesafeden beslenmeye başladığı gözlendi.

Serçeleri düzenli olarak besleyen Aydın, "Yaklaşık 7 yıldır Damal ilçesinde yaşıyorum. 6 yıl önce çekirdek çıtlarken bu kuşlar geldi ve elime kondular. Daha sonra zamanla bunlarla dost oldum. Her gün bu şekilde besliyorum. Gördüğünüz gibi bahçem kuş sesleri ile dolu" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı

Zorla aracına bindiği kadına dehşeti yaşattı! Otoparka götürüp...