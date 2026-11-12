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Antalya Otogarı'nda belgesiz taşınan iguanaya el konuldu, idari yaptırım uygulandı

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Antalya Otogarı'nda belgesiz taşınan iguanaya el konuldu, idari yaptırım uygulandı
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Antalya Otogarı'nda yapılan kontrollerde bir koli içinde belgesiz nakledilen iguana tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince iguanaya el konulup koruma altına alınırken, ilgili şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Antalya Otogarı'nda bir koli içerisinde iguana nakledildiği tespit edildi. İguanaya el konulup koruma altına alınırken, İlgili şahsa idari yaptırım uygulandı.

Antalya Otogarı'ndan gelen ihbar üzerine yapılan kontrollerde, bir adet iguananın gerekli belgeler olmadan nakledildiği tespit edildi.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince iguanaya el konularak koruma altına alındı. İlgili şahsa ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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