Haberler

Antalya Gidengelmez Dağları’ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya Gidengelmez Dağları’ndaki orman yangını kontrol altına alındı
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Akseki ilçesinde Gidengelmez Dağları’nda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde Gidengelmez Dağları'nda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında insan ulaşımının oldukça zor olduğu bozuk ormanlık alanda başladı. Sarp ve yüksek arazi yapısı nedeniyle ekiplerin yangın bölgesine ulaşması yaklaşık 2 saat sürdü. Yangına ilk etapta 2 helikopterle havadan müdahale edildi.

Sabah erken saatlerde müdahale yoğunlaştı

Dağın yüksek kesiminde bulunması nedeniyle bölgeye su ulaştırılmasında ve su basıncında yaşanan güçlükler, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Ekipler sabahın erken saatlerinde bölgeye yeniden müdahale ederek yangını tamamen kontrol altına aldı.Bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde yangının, bölgede kaçak avcılar tarafından yakıldığı tahmin edilen ateşten çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemenin sürdüğü bildirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 ilde 'Ailem Güvende' operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Türkiye güne operasyonla başladı! Listede 162 şüpheli ve dernekler var
'Yurt dışına kaçtı' denilen patron konuştu! Dev şirketten açıklama geldi

"Yurt dışına kaçtı" denilen patron konuştu! Dev şirketten açıklama var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün

Arınç'ın düğündeki sözlerine Gökçek'ten zehir zemberek yanıt
İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde

Dünyayı sarsan idam kararı! Son mesajı gündemden düşmüyor
3 yaşında hükümdar olmuştu: Dünyanın en genç kralı son yolculuğuna uğurlandı

3 yaşında hükümdar olmuştu: Ardında büyük bir sır bırakarak gitti
Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti

Düğün öncesi gelin almada kavga! Uçan tekme kamerada
Bartın'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

Bahçesini sulamak isterken canından oldu
İmam nikahında gelin mehir isteğini arşa çıkardı

Gelinin mehir şartını duyan damat kendini tutamadı! Tepkisi olay oldu
Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var

"Kadın meselesi" kavgası can aldı! Yaralılar da var