Haberler

Antalya'da 40 metrelik falezlerde temizlik operasyonu

Antalya'da 40 metrelik falezlerde temizlik operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın falezlerinde arama kurtarma ekipleri, çevre temizliği etkinliği düzenleyerek iklim krizine dikkat çekti. Ekipler, 40 metreden aşağı inerek atıkları topladı.

Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinde arama kurtarma ekipleri bu kez hayat kurtarmak için değil çevreyi atıklardan kurtarmak için çalıştı. İklim krizine dikkat çekmek isteyen ekipler yaklaşık 40 metrelik falezlerden onlarca torba çöp topladı.

Antalya'da faaliyet gösteren arama kurtarma ve dağcılık ekipleri Antalya Valiliği koordinasyonu ve AFAD iş birliğiyle falez temizliği ve çevre farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Özel güvenlik önlemleriyle 40 metre yükseklikten falez yamaçlarından iple erişim teknikleri kullanarak inen ekipler, kayaların arasına sıkışan atıkları tek tek topladı. Arama kurtarma ekipleri, torbalarca atık çıkarırken cam şişeler, plastik ambalajlar, sigara izmaritleri ve hatta lastik tekerlekler dikkat çekti.

Etkinlikle temiz çevre, güvenli yaşam ve sürdürülebilir doğa anlayışına katkı sunmayı hedeflediklerini belirten MAKSAT Arama Kurtarma Dernek Başkanı Alp Özal, "Antalya'mızın en değerli doğal miraslarından biri olan falezlerin korunması, sadece çevresel bir sorumluluk değil; gelecek nesillere bırakacağımız yaşam alanlarına sahip çıkma bilincidir. Gerçekleştirilen bu çalışmada ekiplerimiz, iple erişim teknikleriyle falez hattında temizlik faaliyetlerine destek sağlamış, çevre güvenliği ve doğa bilincinin önemine dikkat çekmiştir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devlerinin istediği yıldızı Amedspor kapıyor

Süper Lig devlerinin istediği yıldızı Amedspor kapıyor
İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm

İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti
2'si kardeş 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni ortaya çıktı

2'si kardeş 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni ortaya çıktı
Galatasaray'da bomba Mertens gelişmesi

Galatasaray'da bomba Mertens gelişmesi
Süper Lig devlerinin istediği yıldızı Amedspor kapıyor

Süper Lig devlerinin istediği yıldızı Amedspor kapıyor
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi

Geceye damga vuran kare!

Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor

Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor