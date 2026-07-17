Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği Antalya'da sahiller doldu

Antalya'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin öğle saatlerinde 43 dereceyi gösterdiği kentte yaşayan vatandaşlar ile turistler sahillere akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Antalya kent merkezinde hava sıcaklığı 36 derece, nem oranı yüzde 42 olarak ölçülürken, termometreler öğle saatlerinde 43 dereceyi gösterdi. Rüzgarın hızı ise saatte 4 kilometre olarak kaydedildi. Konyaaltı kıyılarında deniz suyu sıcaklığının yaklaşık 29 derece olduğu kentte, güneş altında bulunan termometreler ise 43 dereceyi gördü. Yaz mevsiminin en sıcak günlerinden birinin yaşandığı kentte, öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu azalırken, sahil kesimlerinde hareketlilik yaşandı. Kimileri Konyaaltı Sahili'nde Akdeniz'in serin sularına girerek sıcak havadan korunmaya çalışırken, kimileri de şemsiye atlarında ve ağaçların gölgesinde serinlemeyi tercih etti.

Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar ve turistlerin yanı sıra, çok sayıda kişinin sahil boyunca bulunan ağaçların altında oturarak serinlemeye çalıştığı görüldü. Bazı aileler gölgelik alanlarda vakit geçirirken, bazı tatilciler ise şemsiyelerin altında dinlenmeyi tercih etti. Sahilde gün boyu yaşanan yoğunluk dikkat çekerken, güneşlenmeyi tercih edenler de sıcak havaya aldırış etmeden şezlonglarda vakit geçirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı