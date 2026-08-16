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Hatay'da Orman Üretim ve Standardizasyon Çalışmaları Yerinde İncelendi

Hatay'da Orman Üretim ve Standardizasyon Çalışmaları Yerinde İncelendi
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Uzunalıç mevkisindeki üretim sahalarında incelemeler yapıldı. Çalışmalarda sahaların standardizasyon durumu ve üretim faaliyetleri değerlendirilirken, dikili satışa yönelik bölmelerde de tespitler gerçekleştirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde orman sahalarında sürdürülen üretim ve standardizasyon çalışmaları yerinde incelendi.

Hatay Orman İşletme Müdürlüğü Antakya İşletmesi Serinyol Şefliği ekipleri tarafından Uzunalıç mevkisinde üretimi devam eden sahalarda inceleme gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda sahaların standardizasyon durumu ve üretim faaliyetleri yerinde değerlendirilirken, dikili satışa yönelik bölmelerde de tespitler yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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