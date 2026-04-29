Antakya'da kuyuya düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde kuyuya düşerek mahsur kalan büyükbaş hayvanı fark eden sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yürüttükleri dikkatli çalışma neticesinde hayvanı bulunduğu yerden sağ salim çıkararak sahibine teslim etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı