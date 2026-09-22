Ankara Sincan'da itfaiye, su altında kalan yolda mahsur araçları kurtarmaya çalışıyor

Ankara Sincan'da itfaiye, su altında kalan yolda mahsur araçları kurtarmaya çalışıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü. Suyla kaplanan yolda mahsur kalan araçların bazıları bozulurken, itfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde yoğun yağışın ardından sular altında kalan yollarda araçlar mahsur kaldı.
Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun etkisiyle başkentte sokaklar göle döndü. Sincan ilçesinde araçlar, su ile kaplanan yolda mahsur kaldı. Bazı araçlar bozulurken, itfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı