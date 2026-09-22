Haberler

Ankara Sincan'da itfaiye, su altında kalan yolda mahsur araçları kurtarmaya çalışıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü. Suyla kaplanan yolda mahsur kalan araçların bazıları bozulurken, itfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yoğun yağışın ardından sular altında kalan yollarda araçlar mahsur kaldı.

Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun etkisiyle başkentte sokaklar göle döndü. Sincan ilçesinde araçlar, su ile kaplanan yolda mahsur kaldı. Bazı araçlar bozulurken, itfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada

4 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emin Olcay'dan savcıya ifade sonrası ilk sözler

İfade sonrası ilk sözler: Savcılarımıza çok iş düşüyor
İran, Hürmüz Boğazı'nda geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor

İran'dan Hürmüz'de gerilimi tırmandıracak hazırlık! El konulacak
Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis

Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı

Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson'dan İsrail'e soykırım tepkisi

İsrail'e tüm dünyada ses getirecek tepki!
Fransa, UCM tutuklama emrine rağmen Netanyahu'nun uçağına hava sahasını açtı

Mahkeme kararına rağmen Netanyahu'ya izin verdiler
Annesi 10 yıl önce aynı hastalığı atlatmıştı! Kanserle savaşan 14 yaşındaki Barış, hastanede yazdığı şiirleri kitaplaştırdı

Hastanede yazdığı şiirler kitap oldu! Annesi de aynı yoldan geçti