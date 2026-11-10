Ankara'da yüksek kesimlerde etkili kar, trafikte kısa süreli aksaklığa yol açtı

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, yüksek kesimlerde etkisini hissettirdi.

Başkent güne kar yağışıyla başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağış kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gölbaşı İncek ve Seymenler ile Çankaya'nın Keklik Pınarı mahallelerinde aralıklarla yağan karla karışık yağmur, trafik akışında kısa süreli aksamalara neden oldu. Sisin de etkisiyle beraber görüş açısı belirgin şekilde azalırken, yağışın günün ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı