Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara'da yüksek kesimlerde etkili kar, trafikte kısa süreli aksaklığa yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da yüksek kesimlerde etkili kar, trafikte kısa süreli aksaklığa yol açtı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da sabah başlayan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu. Gölbaşı ve Çankaya'nın bazı mahallelerinde karla karışık yağmur trafikte kısa süreli aksamalara neden olurken, sis görüşü azalttı.

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, yüksek kesimlerde etkisini hissettirdi.

Başkent güne kar yağışıyla başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağış kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gölbaşı İncek ve Seymenler ile Çankaya'nın Keklik Pınarı mahallelerinde aralıklarla yağan karla karışık yağmur, trafik akışında kısa süreli aksamalara neden oldu. Sisin de etkisiyle beraber görüş açısı belirgin şekilde azalırken, yağışın günün ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi

Sabah namazı paylaşımını neden sildi?

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın yıldızı Vlahovic'e Sırbistan'da büyük tepki

Ne yaptın sen Vlahovic? Başı büyük dertte

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi16

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber14

Kötü haber geldi! Galatasaray'a çifte şok

Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü

Göğsümüz kabartan görüntüler! Helal olsun sana
Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Mahkeme gerekçesini açıkladı
İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Hayatını kaybeden 17 kişinin kimlikleri belli oldu
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

17 işçinin can verdiği faciayla ilgili yeni gelişme