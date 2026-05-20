Ankara'da şiddetli yağmur ve dolu sokakları göle çevirdi

Ankara'da etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi'nde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu ile sokaklar göle döndü. Bölgedeki yollar dakikalar içinde sular altında kalırken, yayalar ve sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurun gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı