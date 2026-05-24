Başkentte sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Ankara'da etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Çeşitli ilçelerde sokak ve caddeler suyla dolarken, bazı yollar kısa sürede göle döndü. Yağış nedeniyle yayalar ve sürücüler ilerlemekte güçlük yaşarken, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı