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Baharın habercisi leylekler, yeni yavrularıyla göç yolculuğuna hazırlanıyor

Baharın habercisi leylekler, yeni yavrularıyla göç yolculuğuna hazırlanıyor
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Her yıl Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine göç eden leyleklerin ilkbaharda dünyaya gelen yavruları, sonbaharda başlayacak binlerce kilometrelik göç yolculuğu için uçuş denemelerine başladı. Leylek otelinde korunan leylekler, doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Her yıl Ankara'ya göç eden leyleklerin ilkbaharda dünyaya gelen yavruları, sonbaharda başlayacak binlerce kilometrelik göç yolculuğuna hazırlanıyor.

Her yıl bahar aylarında Afrika ve Orta Doğu'dan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelen leyleklerin yavruları, sonbaharda başlayacak binlerce kilometrelik göç yolculuğuna hazırlanıyor. Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan zorlu göç yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşarak Kızılcahamam'da kendileri için hazırlanan 'leylek oteli'ne yerleşiyorlar. Yüksek direkler üzerine kurulan ve güvenli yuvalama imkanı sunan yapı, her yıl çok sayıda leyleğin uğrak noktası olurken, ilçede baharın gelişinin de simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

İlkbahar aylarında yumurtadan çıkan leylek yavruları ise kısa sürede büyüyerek uçuş denemelerine başladı. Günün büyük bölümünü yuvalarında kanat çırparak geçiren yavrular, ilk uçuşlarına hazırlanıyor. Her yıl aynı yuvalara dönmeleriyle bilinen leylekler, Kızılcahamam'da doğaseverlerin de ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

"Leylekler yaz başladığı zaman başka ülkelerde buraya göç ediyorlar"

Leyleklerin yavrularını uçurduktan sonra göç yolculuğuna çıktıklarını belirten Erdal Bostan, "Leylekler, yaz başladığı zaman başka ülkelerde buraya göç ediyorlar. Burada yavruluyorlar, yavrularını uçurduktan sonra tekrar yabancı ülkelere dönüyorlar. Leylekler her sene azalıyor. Örneğin geçen sene 50 tane geliyordu, şimdi 30 tane geliyor. Seneden seneye leylekler azalıyor. İnsanlar, leylekler için buraya geliyorlar, çekim yapıp leyleklerin görüntülerini alıyorlar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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