Kanlı Ay tutulması görsel şölen sundu
Ankara'da akşam saatlerinde halk arasında 'Kanlı Ay' olarak bilinen tam Ay tutulması gerçekleşti. Dünya'nın gölgesine giren Ay, atmosferden kırılan güneş ışınlarıyla kızıl ve bakır tonlarına bürünerek etkileyici görüntüler oluşturdu.
Ankara'da "Kanlı Ay" tutulması etkileyici görüntüler oluşturdu.
Ankara'da akşam saatlerinde "Kanlı Ay" tutulması görüntülendi. Halk arasında "Kanlı Ay" olarak bilinen Ay tutulması, Ankara semalarında oluşturduğu kızıl görüntüyle görsel şölen sundu. Dünya'nın gölgesine tamamen giren Ay, atmosferden kırılarak geçen güneş ışınlarının etkisiyle bakır ve kızıl tonlara bürünürken, ortaya çıkan manzara izleyenleri hayran bıraktı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı