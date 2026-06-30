Balıkçıdan uyarı: Yerli balıklar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Ankara'da yaşayan balıkçı Ayhan Bülbül, 'Amerikan levreği' olarak bilinen Perch balığının yerli türler için tehdit oluşturduğunu belirterek, yerli balık türlerindeki azalmanın su ekosistemini olumsuz etkileyeceğini iddia etti.

Ankara'da yaşayan ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapan Ayhan Bülbül, halk arasında 'Amerikan levreği' olarak da bilinen Perch balığının yerli balık türleri için tehdit oluşturduğunu öne sürdü. Bülbül, başkentin endemik balık türlerinden olan Sıraz (kara balık) gibi türlerin ekosistem için önemli olduğunu ifade ederek, bu türlerin azalmasının su ekosistemindeki dengeyi bozduğunu ve yerli balıkların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını iddia etti.

"Yöre halkı olarak görüşümüz bu balıkların soyu tükenmekte"

Başta Berçin Çayı olmak üzere başkentteki çeşitli akarsu ve derelerde olta balıkçılığı yaparken istilacı Perch balığıyla karşılaştığını söyleyen Ayhan Bülbül, bu türün yerli balık popülasyonunu tehdit ettiğini iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Derelerde avlanıyoruz. Tuttuğumuz balıklar çay balığı olarak geçiyor. Kara balık veya Sıraz olarak adlandırılıyor ülke genelinde çok önemli bir balıktır, sadece Türkiye'de yetişiyor. Yöresel olarak isimleri değişebilir ama bu balıklar bizim derelerimizde yaşıyor ve bunlarla avlanıyoruz. Yöre halkı olarak görüşümüz bu balıkların soyu tükenmekte. Bunun sebebi ise ben istilacı tür diyorum, çoğu kişininde baskın tür dediği Perch balığının barajlarımıza atılması ve oralardan derelerimize akın edip, istila etmesidir. Bundan yaklaşık bir hafta önce bulunduğumuz dereye at çek yapmaya gelmiştim. Tatlı su kefali için gelmiştim ama burada Perch balığını görünce çok şaşırdım. Bunu da sosyal medyada paylaştım ve benim gibi birçok insan bu duruma şaşırdı."

"Bundan 10-12 yıl önce bizim sularımız çok şeffaftı, berraktı"

Endemik Sıraz balığı türünün azalmasıyla akarsu ve barajlardaki su kalitesinin olumsuz etkilendiğini öne süren Bülbül, "Yerli balıklarımız çok değerli. Sıraz balığı, Kara balık dediğimiz balık endemik bir balıktır. Dünyada sadece Türkiye üzerinde yetişen bir balık. İnsanlara bunu anlattığımız zaman, Perch balığının eti daha lezzetli diyorlar, olabilir ama bizim yerli balıklarımızın ekosistem üzerinde çok büyük bir etkisi var. Nasıl etkisi var? Bunun en basit örneği; Sıraz balığı, küçüklükten yetişkin hale gelene kadar plaktonla besleniyor. Bu da suyun kalitesini etkileyen müthiş bir detay. Bundan 10-12 yıl önce bizim sularımız çok şeffaftı, berraktı. Şu an baktığınız zaman bütün barajlarımız yeşile, kahverengiye çalıyor. Bunun sebebi de Sıraz balığının soyunun azalmasıdır. Çünkü dipteki plaktonu temizleyemediği için sıcaklar yükseldiği zaman plakton patlaması oluyor" diye konuştu.

"Perch balığı, bizim yerli balıklarımızı yok etme aşamasında"

Vatandaşlara Sıraz balığı gibi endemik balık türlerine karşı avlamamaları çağrısında bulunan Bülbül, "Perch balığının bizim sularımıza ciddi anlamda etki ettiğini düşünüyorum. Çünkü ben yıllardır Kızılcahamam ve derelerinde avlanırım. Perch balığı, bizim yerli balıklarımızı yok etme aşamasında. Sazan, kefal veya bekir balığı dediğimiz bıyıklı balıkları neredeyse göremez olduk. Bunun önüne geçme şansımız da yok. Çünkü bu balık barajlarımıza müthiş derecede yayılmış durumda. Barajları boşaltsan tekrar doldursan muhtemelen kıyıda, köşede kalan yumurtalarından tekrar üreyecek bu balık. Çünkü her şarta adepte olabiliyor. Buradan yetkililerden ziyade halkımıza sesleniyorum; Sıraz olur, Kasna olur, Kaymur olur, bu balıkların avcılığını minimize edelim. Gelecek nesiller için avlanmasak, sportif olarak avlayıp geri bıraksak daha iyi olur. Çünkü yakın zamanda bu balıkları göremeyeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı