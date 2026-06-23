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Fare, kedileri kovaladı: İlginç anlar kamerada

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Ankara Sincan'da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kedinin tek bir fareyi yakalamakta zorlandığı, farenin ise kedilere saldırarak onları kovaladığı anlar kaydedildi. Sosyal medyada ilgi gören olay, 'Ankara Sincan'da safari' yorumuyla paylaşıldı.

Ankara'da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına sokakta karşı karşıya gelen fare ve kedilerin ilginç anları yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, doğanın alışılmış düzenini tersine çeviren ilginç anlar yaşandı.

Sokakta karşı karşıya gelen iki kedi, tek bir fareyi yakalamakta zorlandı. Kaçması beklenen fare ise kedilerden korkmak yerine üzerlerine yürüyerek iki kediyi de tek tek kovaladı. Fare karşısında geri adım atan kedilerin şaşkınlığı, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede ilgi görürken, sıra dışı anları kayda alan vatandaş, "Ankara Sincan'da safari" yorumu yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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