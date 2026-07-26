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Anız yangınları hem canlılara hem de toprağa zarar veriyor

Anız yangınları hem canlılara hem de toprağa zarar veriyor
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Anız yangınlarının toprağa ve ekosisteme zarar verdiğini belirten uzmanlar, sıcak havalarda anızların kolayca alev aldığını, vatandaşların bu alanlara cam veya yanıcı madde atmaması uyarısında bulundu.

Anız yangınlarının toprağa ve ekosisteme zarar verdiğini belirten uzmanlar, sıcak havalarda anızların kolayca alev aldığını, vatandaşların bu alanlara cam veya yanıcı madde atmaması uyarısında bulundu.

Anız yakmanın toprağın verimini düşürdüğünü ve birçok canlıya zarar verdiğini ifade eden uzmanlar, anızların yakılmaması gerektiğini söyledi. Arpa ve buğdayların hasat edildiğini belirten Selçuklu Ziraat Odası Başkanı İsmail Toklu, "Arpa ve buğdaylarımızın toprağın altındaki köküyle toprağın üzerindeki 25-30 santimetrelik kalan bölümüne biz anız diyoruz. Toprak ise içerisinde organik maddeyi, inorganik maddeyi, havayı, suyu ve mikroorganizmaları barındıran bir varlık. Şimdi bu senenin saplarına, anızlarına baktığımız zaman çok çabuk alev alabilen bir yapıda. Çok yumuşak, elimizde sıkıştırdığımız zaman çabucak parçalanabilir bir vaziyette. Onun için bu sene ateş alması çok kolay. Son dönemde havaların tamamen ısındığı, yüksek sıcaklıkta olduğu günlerde anızların çabucak yandığını görüyoruz" dedi.

"Son dönemlerdeki bu anız yangınları tehlike arz ediyor"

Çiftçilere, yol kenarında hareket eden vatandaşlara ateş ve şişe atılmaması uyarısında bulunan İsmail Toklu, "Güneş ışınlarından dolayı birden ateş alıyor. Bir de isteyerek anız yakanlar var. Şimdi anız topraklarda su tutma kapasitesini, organik maddeyi arttırıyor. Ne yazık ki, Konya yöresinde yüzde 0.6 ile yüzde 1.5 arasında organik maddemiz var. Biz bu anızlarla organik maddemizin artmasını sağlıyoruz, toprağa gömüyoruz. Toprağın porozitesini, yani hava almasını, su tutmasını sağlıyoruz. Onun için anızlarımızın yakılmaması gerektiğine inanıyoruz. Son dönemlerdeki bu anız yangınları tehlike arz ediyor. Hasadımız bitmek üzere fakat etrafta şu anda saman yapan, sap balyası yapan arkadaşlar var. Bunlar bittikten sonra ister istemez topraklarımızı süreceğiz. Bunun için bu dönem içerisinde biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Toprağı anlatırken içerisindeki havadan, sudan, organik maddeden, inorganik maddeden bahsettik ve içerisinde toprağın havalanmasını sağlayan mikroorganizmalarımız var, solucanlarımız var ve üzerinde gezen ekosistemi sağlayan yılanlarımız var. Canlı tilkilerimiz, kirpilerimiz, kaplumbağalarımız var. Bu anız yakmaları ile bu varlıkların hepsini, canlıların hepsini yakıyoruz. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bu ekosistemi sağlayan bütün canlılara saygı göstermemiz gerekiyor. Yani kısaca anızı yakmamamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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