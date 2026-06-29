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Karasu Vadisi, doğası ve buz gibi sularıyla insanları hayran bırakıyor

Karasu Vadisi, doğası ve buz gibi sularıyla insanları hayran bırakıyor
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Karasu Vadisi, el değmemiş doğası, serin suları ve asırlık çınar ağaçlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için huzurlu bir kaçış noktası sunan vadi, yaz aylarında da serinlemek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Kahramanmaraş'ın yeşili ve serin sularıyla öne çıkan Andırın ilçesindeki Karasu Vadisi, el değmemiş doğası ve eşsiz manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

İlçe merkezine uzanan virajlı ve ağaçlarla çevrili yolların ardından ulaşılan Karasu Vadisi, gür bitki örtüsü, sarp kayalıkları ve buz gibi akan berrak sularıyla ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

Şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline gelen vadi, temiz havası ve doğal güzellikleriyle huzur arayanlara eşsiz bir ortam sağlıyor. Dağların arasından süzülerek akan berrak sular, bölgenin doğal güzelliğini gözler önüne seriyor.

Yaz aylarında etkisini artıran sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise çocuklarıyla birlikte Karasu Vadisi'ne gelerek akarsuyun serin sularında vakit geçiriyor. Ziyaretçiler, suyun sığ bölümlerinde yürüyüş yaparken, taşların üzerinde dinlenerek doğayla iç içe keyifli anlar yaşıyor.

Akarsu yatağını çevreleyen asırlık çınar ağaçları ve yeşilin her tonunu barındıran zengin bitki örtüsüyle Karasu Vadisi, hem piknik yapmak hem de doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için bölgenin en gözde rotaları arasında yer alıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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