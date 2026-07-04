Kahramanmaraş'ta kara yılan görüntüledi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir vatandaş, yolda yürürken gördüğü yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılan, daha sonra otluk alana girerek gözden kayboldu.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Andırın ilçesine bağlı Boztopraklı Mahallesi'nde Murat Doğan isimli vatandaş, yolda yürüdüğü sırada yaklaşık 2 metre uzunluğunda kara yılan gördü. Doğan, cep telefonu kamerasıyla yılanı görüntüledi.
Yılan, daha sonra yol kenarındaki otluk alana girerek gözden kayboldu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı