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Kahramanmaraş'ta kara yılan görüntüledi

Kahramanmaraş'ta kara yılan görüntüledi
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir vatandaş, yolda yürürken gördüğü yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılan, daha sonra otluk alana girerek gözden kayboldu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Andırın ilçesine bağlı Boztopraklı Mahallesi'nde Murat Doğan isimli vatandaş, yolda yürüdüğü sırada yaklaşık 2 metre uzunluğunda kara yılan gördü. Doğan, cep telefonu kamerasıyla yılanı görüntüledi.

Yılan, daha sonra yol kenarındaki otluk alana girerek gözden kayboldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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