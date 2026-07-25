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Anadolu’da leyleklerin göç hazırlığı

Anadolu’da leyleklerin göç hazırlığı
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Mart ayında baharı müjdeleyerek Elazığ’a ulaşan leylekler, büyüttükleri yavrularıyla birlikte yaklaşan büyük göç öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Mart ayında baharı müjdeleyerek Elazığ'a ulaşan leylekler, büyüttükleri yavrularıyla birlikte yaklaşan büyük göç öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Baharın gelişiyle birlikte bölgeye ulaşan leyleklerin yaz dönemi bakımı tamamlandı. Mart ayında yuvalarına yerleşen ve nisan ayında yumurtlayan leyleklerin yavruları gelişimlerini tamamladı. Temmuz ayı itibarıyla ergin boyuta ulaşan yavrular, ağustos ayının sonunda başlayacak göç yolculuğuna hazırlanıyor. Elazığ'ın Yolüstü köyü ve çevresinde bulunan leylek yuvaları dron ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde, büyüyen yavru leyleklerin yuvalardaki durumu ve erginleştiği kaydedildi.

Köy sakinleri leyleklerin yolculuğunu anlattı

Leyleklerin gelişinin köye büyük bir canlılık ve neşe kattığını belirten Yolüstü köyü sakinlerinden Abdülkerim Aydın, " Yolüstü Köyü'nde oturuyorum. Leylekler Mart'ın 9'unda geliyor, nisan ayında yumurta yapıyor. Mayıs ayında yavrular çıkıyor, 8'inci ayın sonunda da göç ediyorlar. Yavrular büyüdü artık. Bizim köy leylekler geldiği zaman şenleniyor, adeta turist yeri gibi oluyor. Turistler de geliyor o zaman, bakıyorlar" dedi.

Köy sakinlerinden Ramazan Özdemir ise leyleklerin geliş ve gidiş tarihlerine dikkat çekerek, "Leylekler Mart'ın 9'unda gelir, ağustos sonunda gider. Yavruları büyümüş, ağustos sonunda göçe giderler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yavrularını tamamen uçmaya ve uzun mesafe katetmeye hazır hale getiren leylek sürülerinin, ağustos ayı sonu itibarıyla sıcak güney ülkelerine doğru kafileler halinde yola çıkması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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