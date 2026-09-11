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Amik Ovası’nda ata tohumuyla üretimi yapılan karpuzda bu yıl rekolte 2 kattan daha fazla arttı

Amik Ovası’nda ata tohumuyla üretimi yapılan karpuzda bu yıl rekolte 2 kattan daha fazla arttı
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Hatay’da bereketli karpuz hasadında çiftçilerin mesaisi devam ediyor.

Hatay'da bereketli karpuz hasadında çiftçilerin mesaisi devam ediyor. Atalarında kalan tohumlarla üretim yapan çiftçi Mennan Damlı, geçtiğimiz yıl dönüm başına yaklaşık 2 ton ürün aldığı tarlasından bu yıl 5 ton rekolte beklediğini söyledi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Hatay'da tarımsal ürünlerde hasat heyecanı sürüyor. Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'nde yıllardır çiftçilik yapan Mennan Damlı, emek vererek yetiştirdiği karpuzda hasada başladı. Sabahın erken saatlerinde ailesiyle birlikte tarlasına gelen Damlı, yetiştirdikleri karpuzları topluyor. Geçen yıl dönüm başına yaklaşık 2 ton rekolte elde eden Damlı, bu yıl verimin artmasıyla birlikte dönüm başına yaklaşık 5 ton ürün almayı bekliyor. Ata tohumu kullanarak karpuz yetiştirdiklerini belirten Damlı, çiftçiliği ailesiyle birlikte sürdürdüklerini söyledi. Öte yandan Hatay halinde karpuzun kilogram fiyatı 10 TL'den alıcı buluyor.

"Her sene dönüm başına 2 ton iken bu sene inşallah rekolte 5 ton beklentimiz var"

Her yıl dönüm başı 2 ton alırken bu yıl 5 ton beklediğini ifade eden çiftçi Mennan Damlı, "Biz yıllardan beri bu çiftçiliği yapıyoruz ve 20 yıl oldu babamın yanındayım ve yıllardır karpuz yetiştiriyoruz. Kırkhan'a karpuz üretimini benim babam bayağı iyi yaydı. Orijinal ve organik karpuz yetiştiriyoruz. Evlatlarımla birlikte sabah erken kalkıyoruz, akşama kadar beraber çalışıyoruz. İnşallah bu sene beklentimiz çok güzel ve umduğumuzdan daha iyi olacak. Her sene dönüm başına 2 ton iken bu sene inşallah rekolte 5 ton beklentimiz var. Biz ata tohumu ekiyoruz. Bu babamın babasından, babamdan bize ve bizden çocuklarımıza devam ediyor. Ailecek bu işi biz zevkle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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