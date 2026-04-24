Amasya'nın mera ve yaylalarında otlatma kapasitesi incelemesi

Amasya'da sürdürülebilir mera yönetiminin sağlanması ve mera ile yayla alanlarının otlatma kapasitelerinin belirlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Akademisyen ve uzmanlardan oluşan ekip alanlarda incelemede bulundu.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, mera ve yayla alanlarının hayvanlara yem sağlayan alanlar olmasının ötesinde biyolojik çeşitliliğin korunması, erozyonun önlenmesi ve kırsal mirasın yaşatılması gibi bir çok kritik işlevi bulunan karmaşık sosyoekolojik sistemler olduğunu dikkat çekti.

Büyük kısmı çeşitli nedenlerle bozulan mera ile yayla alanlarındaki bu durumun önüne geçip sürdürülebilir mera yönetiminin sağlanması amacıyla ildeki alanlarda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferat Uzun ve Amasya ili mera komisyonu teknik ekipleri otlatma kapasitelerinin belirlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdiği bildirildi. - AMASYA

