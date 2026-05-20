Kuraklığı fırsata çevirmişlerdi: Baraj doldu, yol sular altında kaldı

Tokat Almus'ta kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen baraj yatağına yapılan stabilize yol, yağışlarla barajın dolması sonucu sular altında kaldı. 18 köyün ulaşımını 13 km kısaltan yolun yerine kalıcı çözüm talep ediliyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde geçtiğimiz yıllarda su seviyesinin düştüğü baraj yatağına 18 köye ulaşımı 13 kilometre kısaltan stabilize yol yapılmıştı, barajın tekrar dolmasıyla yol sular altında kaldı.

Geçtiğimiz yıllarda yaz aylarında tarımsal sulama, elektrik üretimi için suyun bırakılması, yetersiz yağış ve kuraklığın da etkisiyle Almus Barajı'nda su seviyesi yaklaşık 200 metre çekildi. Bu durumu fırsata çeviren yetkililer baraj yatağına stabilize yol yapıldı. Yapılan stabilize yol sayesinde 18 köyün ilçeye ulaşımının 13 kilometre kısaldı. Son günlerde yaşanan yağışlarla birlikte Almus Barajı'nda doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı. Baraj yatağında yapılan yol sular altında kaldı.

Vatandaşlar bölgede kalıcı bir çözümün yapılmasını talep etti. - TOKAT

