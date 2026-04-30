Aksaray'da ölen hayvanlarını araziye atanlara 390 bin lira ceza

Aksaray'da hastalık nedeniyle ölen hayvanlarını açık araziye atan üç besiciye 130'ar bin liradan toplam 390 bin lira ceza kesildi.

Olay Aksaray'ın Yeni Sanayi Mahallesindeki bir arazisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boş arazide küçük ve büyükbaş olmak üzere onlarca hayvan ölüsü tespit eden Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde hayvanlar üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde bazı hayvanların kulak küpesi olduğunu tespit eden ekipler, kulak küpelerinden önce hayvanın kimliğini sonra da hayvanın sahibini tespit etti. Bunun üzerine tespit edilen üç hayvan sahibine "Hastalık bulaşması ve mikrop yayılmasına sebep olmak" maddesinden 130'ar bin liradan toplam 390 bin lira para cezası kesildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, şehir genelinde sahada geniş çaplı incelemeler yapıldığına dikkat çekerek, üreticileri ölü hayvanları açık alanlara atılmaması gerektiği konusunda uyardı. Öte yandan, ölen hayvanların açıl arazide derin bir kuyu kazılarak toprak ve kireçle kapatılmak suretiyle gömülmesi gerektiğini bildirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
