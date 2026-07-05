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Akçakoca'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Akçakoca'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 13.30 itibarıyla tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklandı. Yetkililer, cankurtaran ve sahil güvenlik uyarılarına uyulmasını istedi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 13.30 itibarıyla ilçe genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, vatandaşların sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri ile sahil güvenlik unsurlarının bayrak ve sözlü uyarılarına titizlikle uymaları istendi.

Yetkililer, olabilecek boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla alınan karara vatandaşların hassasiyet göstermesini ve deniz şartları normale dönene kadar yapılan uyarılara uymasını istedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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