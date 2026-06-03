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Akçakoca'da 4 kilometrelik üst yapısı tamam

Akçakoca'da 4 kilometrelik üst yapısı tamam
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Cumayanı Orman İşletme Şefliği'ne ait 101 kod numaralı orman yolunda 4 kilometrelik üstyapı yapım işi tamamlandı. Çalışma ile orman yangınlarına müdahale hızlanacak ve ormancılık faaliyetleri daha etkin yürütülecek.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Cumayanı Orman İşletme Şefliği'nin 2026 yılı yol yatırım programında yer alan 101 kod numaralı orman yolunda toplam 4 kilometrelik üstyapı yapım işi tamamlandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde orman yollarında iyileştirme ve bakım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Cumayanı Orman İşletme Şefliği'nin 101 kod numaralı orman yolunda toplam 4 kilometrelik üstyapı yapımı tamamlandı. Tamamlanan yol çalışmasıyla birlikte bölgedeki orman yollarının ulaşım standardı yükseltilirken, özellikle orman yangınlarına müdahale süreçlerinde ekiplerin olay yerine daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilmesi hedefleniyor.

Yapılan yatırımın yalnızca yangınlarla mücadelede değil, aynı zamanda üretim, koruma, bakım ve diğer ormancılık faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine de önemli katkılar sağlayacağını belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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