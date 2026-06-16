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Osmangazi Gençlik Kolları'ndan çevre haftası etkinliği

Osmangazi Gençlik Kolları'ndan çevre haftası etkinliği
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AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları, Çevre Haftası kapsamında doğaya dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla temizlik etkinliği düzenledi. Üyeler, doğal alanlardaki atıkları topladı.

AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları, Çevre Haftası kapsamında doğaya dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla temizlik etkinliği düzenledi.

Gençlik kolları üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Osmangazi'nin doğal alanlarında çevreye bırakılan atıklar toplandı. Katılımcılar, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için gönüllü olarak sahada çalışırken, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Etkinliğe ilişkin yapılan paylaşımda, "Bir çöpün yerden kalkması bir farkındalığın başlamasıdır" mesajına yer verilerek, çevrenin korunmasının toplumsal sorumluluk olduğu vurgulandı.

AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları, gelecek nesillere daha yeşil ve temiz bir çevre bırakmak için benzer sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Etkinlik sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirerek çevre temizliği çalışmalarını tamamladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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