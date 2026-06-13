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Maltepe'de deniz kirliliğine dikkat çekmek adına farkındalık dalışı ve su altı temizliği

Maltepe'de deniz kirliliğine dikkat çekmek adına farkındalık dalışı ve su altı temizliği
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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Maltepe Sahili'nde deniz kirliliğine dikkat çekmek için su altı temizliği ve farkındalık dalışı gerçekleştirdi. Çıkarılan atıklar sahilde sergilendi.

Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları, deniz kirliliğine dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla Maltepe Sahili'nde farkındalık dalışı ve su altı temizliği gerçekleştirdi.

Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Çevre ve Şehircilik Politikaları Birimi tarafından düzenlenen program kapsamında Maltepe Sahili'nde basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın ardından toplam 9 kişilik ekip, deniz altında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Programda konuşan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Taha Berk Aslantürk, çevreyi korumanın siyasi bir mesele değil, vicdani ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti. AK Gençlik olarak İstanbul'un dört bir yanında çevre farkındalığı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aslantürk, denizlerin korunmasının gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi. Denizlerden çıkarılan atıkların çevre konusunda yaşanan sorunları ortaya koyduğunu ifade eden Aslantürk, mevcut İBB yönetimini eleştirerek, "İstanbul'u sosyal medya üzerinden yönetenler denizlerin altındaki bu tabloyu görmezden gelemez" görüşünü dile getirdi.

Açıklamasında İstanbul'un denizlerinde yaşanan kirliliğe dikkat çeken Aslantürk, gerçekleştirilen su altı temizliğiyle toplumda çevre bilincinin güçlendirilmesini amaçladıklarını kaydetti. Dalış sırasında deniz altında özel bir pankart açılırken, çıkarılan çeşitli atıklar vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla Maltepe sahil şeridinde sergilendi.

Aslantürk, daha temiz ve yaşanabilir bir İstanbul için çevre çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, desteklerinden dolayı AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce'ye teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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