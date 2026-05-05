Haberler

Ahlat'ta tilki ile işçilerin dostluğu gülümsetiyor

Ahlat'ta tilki ile işçilerin dostluğu gülümsetiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir pomza madeninde yaşanan sıra dışı dostluk, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir pomza madeninde yaşanan sıra dışı dostluk, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

Kırklar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir pomza madeninde çalışan işçiler ile tilki arasında kurulan bağ, adeta örnek bir hikayeye dönüştü. Yaklaşık 4 yıl önce maden sahasına gelmeye başlayan tilki, zamanla işçilere alışarak onların günlük yaşamının bir parçası haline geldi. İlk başlarda temkinli davranan tilki, çalışanların ilgisi ve şefkati sayesinde korkusunu yenerek madenin maskotu oldu.

Maden işçileri, kendilerini yalnız bırakmayan tilkiyi her gün düzenli olarak besliyor. Ekmek ve yemek artıklarıyla karnını doyuran tilki, zaman zaman işçilerin ellerinden yemek alacak kadar onlara güveniyor. Dinlenme alanlarına kadar giren sevimli misafir, işçiler tarafından adeta aileden biri gibi karşılanıyor.

İşçiler, tilkinin varlığının çalışma ortamına neşe kattığını ifade ederken, onunla kurdukları bağın kendileri için moral kaynağı olduğunu dile getiriyor. Tilki ile işçiler arasında oluşan bu sıcak diyaloglar ise ortaya renkli ve samimi görüntüler çıkarıyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Çin hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Cüneyt Çakır'ın son halini görenler tanıyamadı

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak

TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok