Ahlat'ta tilki ile işçilerin dostluğu gülümsetiyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir pomza madeninde yaşanan sıra dışı dostluk, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

Kırklar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir pomza madeninde çalışan işçiler ile tilki arasında kurulan bağ, adeta örnek bir hikayeye dönüştü. Yaklaşık 4 yıl önce maden sahasına gelmeye başlayan tilki, zamanla işçilere alışarak onların günlük yaşamının bir parçası haline geldi. İlk başlarda temkinli davranan tilki, çalışanların ilgisi ve şefkati sayesinde korkusunu yenerek madenin maskotu oldu.

Maden işçileri, kendilerini yalnız bırakmayan tilkiyi her gün düzenli olarak besliyor. Ekmek ve yemek artıklarıyla karnını doyuran tilki, zaman zaman işçilerin ellerinden yemek alacak kadar onlara güveniyor. Dinlenme alanlarına kadar giren sevimli misafir, işçiler tarafından adeta aileden biri gibi karşılanıyor.

İşçiler, tilkinin varlığının çalışma ortamına neşe kattığını ifade ederken, onunla kurdukları bağın kendileri için moral kaynağı olduğunu dile getiriyor. Tilki ile işçiler arasında oluşan bu sıcak diyaloglar ise ortaya renkli ve samimi görüntüler çıkarıyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı