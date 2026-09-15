Haberler

Ahlat’ta Hilal ve Venüs gökyüzünü süsledi

Ahlat’ta Hilal ve Venüs gökyüzünü süsledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis’in Ahlat ilçesinde gün batımına yakın gökyüzünde yan yana görünen hilal ve Venüs, ortaya çıkardığı manzarayla hayranlık uyandırdı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımına yakın gökyüzünde yan yana görünen hilal ve Venüs, ortaya çıkardığı manzarayla hayranlık uyandırdı.

Ahlat semalarında gün batımına yakın saatlerde beliren Ay'ın hilal evresi ve hemen yakınında parlayan Venüs, vatandaşların dikkatini çekti. Gün batımının ardından gökyüzünün kararmasıyla birlikte daha belirgin hale gelen hilal ve Venüs, Ahlat semalarında görsel şölen oluşturdu. Gökyüzündeki eşsiz manzarayı fark eden vatandaşlar, bir süre hilal ve Venüs'ü izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla bu güzel anı görüntülemeye çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulisleri sallayacak iddia! İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim

İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nathan Ake'den takım arkadaşlarına dikkat çeken eleştiri

Takım arkadaşlarını açık açık eleştirdi
Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı

Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar gözaltında, suçlama vahim
Balıkesir'deki düğünde çiçek atma merasimi olaylı bitti: Çiçeği kapmak isterken gelini devirdi

Yaptığına pişman oldu: En mutlu gününde başına gelmeyen kalmadı
Gaziantep FK'li Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'nin kadro yapısına eleştiri

Söylediklerini Aziz başkan duymasın
Leeds United, Newcastle United ile resmen dalga geçti: Tarihi skor

Newcastle United ile resmen dalga geçtiler: Tarihi skor
Araç sahipleri dikkat! Bagajınızda bunlar yoksa cezası var

Araç sahipleri dikkat! Bagajınızda bunlar yoksa cezası var
Eksi 45 puanlı Adana Demirspor'a güzel haber

Eksi 45 puanlı Adana Demirspor'a güzel haber