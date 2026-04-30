Ahıra girmeye çalışan kurdu kangallar telef etti

Van'ın Özalp ilçesinde bir ahıra girmeye çalışan kurt, kangal köpeklerinin müdahalesiyle telef oldu.

Olay, Özalp ilçesi Tepedam Mahallesi'nde meydana geldi. Gece karanlığından faydalanarak mahalledeki bir ahıra girmeye çalışan kurt, sokaktaki kangal köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaşanan boğuşma sonucunda kurt, köpekler tarafından telef edildi. Yaşanan olay, ahır sahibi tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı