Ağrı'da Nisan karı köy yollarını kapattı

Ağrı'da Nisan karı köy yollarını kapattı
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları kapanırken, vatandaşlar hasta ve ihtiyaç sahipleri için yardım talep ediyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Köyde yaşayan vatandaşlar, hasta ve ihtiyaç sahibi kişiler için yetkililerden yardım istedi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde, nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarının bir kısmı ulaşıma kapanırken, vatandaşlar günlük yaşamlarını sürdürmekte güçlük çekiyor.

Köyde yaşayan vatandaşlar, özellikle hasta bireylerin hastaneye ulaştırılamadığını belirterek mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Ulaşımın sağlanamaması nedeniyle temel ihtiyaçların da karşılanamadığını dile getiren köylüler, market alışverişi başta olmak üzere birçok ihtiyacın giderilemediğini söyledi.

Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, kapalı köy yollarının bir an önce açılmasını talep etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
