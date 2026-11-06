Ağrı'da Taşlıçay-Hamur yaylaları ilk karla beyazladı, çobanlar otlatmayı bırakmadı

Ağrı'da Taşlıçay-Hamur yaylaları ilk karla beyazladı, çobanlar otlatmayı bırakmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ağrı'nın Taşlıçay ve Hamur ilçeleri arasındaki yüksek rakımlı yaylalar mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan kar altında çobanlar koyun sürülerini otlatmayı ve hayvanlarının bakımını sürdürdü.
Ağrı'nın Taşlıçay ve Hamur ilçeleri arasındaki yüksek rakımlı yaylalar mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza bürünürken, çobanlar koyun sürülerini otlatmaya devam etti.
Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yaylalarda koyunlarını otlatan çobanlar, mevsimin ilk karıyla karşılaştı. Kar yağışıyla beyaza bürünen arazilerde sürülerini otlatmayı sürdüren çobanlar, sonbaharın ilerleyen günlerinde zorlu hava şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ve beslenmesini aksatmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı