Ağrı'da atık ürünler sıfır atık kursunda sanata dönüşüyor

Ağrı'da Halk Eğitim Merkezi'nde açılan sıfır atık kursunda, atıl durumdaki ürünler el emeği ile süslenerek geri dönüşüme kazandırılıyor. Usta öğretici Sultan Solmaz, öğrencileriyle birlikte çeşitli projelerle ev hanımlarına hem el becerisi kazandırıyor hem de sosyal destek sağlıyor.

Ağrı'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan sıfır atık kursunda, atıl durumdaki şemsiye, tepsi, bardak, tabak, tencere ve çaydanlık gibi ürünler el emeği ile süslenerek yeniden değerlendiriliyor. 52 yaşındaki usta öğretici Sultan Solmaz, 28 yıllık öğretmenlik deneyimi ile el sanatları ve geri dönüşüm alanında çalışmalar yürütüyor.

Solmaz, öğrencileriyle birlikte son 5 yıldır geri dönüşüm üzerine yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Evdeki eski çaydanlık, tavalar, bardaklar, şişeler, hatta kırık şemsiyelerden dekoratif objeler ve ev aksesuarları üretiyoruz. Tepsilerden panolar, tavalardan mutfak aksesuarları, şişelerden dekoratif objeler yaparak evlerde kullanıma sunuyoruz. Öğrencilerimiz bu çalışmalardan çok memnun, çünkü eskiden kullanamadıkları ürünleri artık değerlendiriyorlar" dedi.

Kursa katılan 12 öğrencisiyle birlikte çeşitli geri dönüşüm projeleri ürettiklerini anlatan Solmaz, özellikle ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiğini, kursun aynı zamanda psikolojik destek de sağladığını söyledi. Solmaz, "Ev hanımları evde boş vakitlerini burada değerlendiriyor, hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyal olarak kendilerini iyi hissediyorlar" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
