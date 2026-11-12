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Ağrı'da hayvan borsasında buzlanan zeminde büyükbaşlar dengesini kaybedip düştü

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Ağrı'da hayvan borsasında buzlanan zeminde büyükbaşlar dengesini kaybedip düştü Haber Videosunu İzle
Ağrı'da hayvan borsasında buzlanan zeminde büyükbaşlar dengesini kaybedip düştü
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Ağrı'da sabah saatlerinde hayvan borsasına getirilen büyükbaşlar, hava sıcaklığının düşmesiyle buz tutan zeminde kayarak düştü ve ayakta durmakta güçlük çekti. Bazı hayvanların yürümeye çalışırken dengesini kaybederek yere düştüğü anlar kameralara yansıdı.

Ağrı'da sabah saatlerinde hayvan borsasına getirilen büyükbaşlar buz tutan zeminde kayarak düşerken ayakta durmakta güçlük çekti.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle buzlanan hayvan borsasında, büyükbaş hayvanlar kaygan zeminde ilerlemekte zorlandı. Bazı hayvanların yürümeye çalışırken dengesini kaybederek yere düştüğü görüldü. Hayvanların buzla kaplanan zeminde ayakta durmakta güçlük çektiği anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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