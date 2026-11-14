Ağrı'da dondurucu soğuk nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu.

Kentte sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren soğuk hava, günlük yaşamı etkiledi. Gece boyunca düşük sıcaklıkların etkisiyle araçların ön ve yan camları ile aynaları buzla kaplanırken, vatandaşlar araçlarını kullanabilmek için camlardaki buzları temizlemek zorunda kaldı.

Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler, yola çıkmadan önce cam ve aynalarda oluşan buz tabakasını temizleyerek görüş mesafesini sağlamaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı