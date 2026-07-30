Ağın’da badem bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolleri

Elazığ'ın Ağın ilçesinde badem üretiminin sağlıklı şekilde sürdürülmesi amacıyla fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, üretim sezonu sahada yakından takip edilirken üreticilerin zamanında bilgilendirilmesi için ilçe genelindeki badem bahçelerinde incelemeler gerçekleştiriliyor. Köyler ve merkez mahallelerde yapılan kontrollerde badem ağaçlarının gelişim dönemleri yerinde incelenerek mevcut durum değerlendirildi. Ekipler ayrıca bahçelerde hastalık ve zararlı unsurlara yönelik kontroller yaparak üreticilere gerekli teknik bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı