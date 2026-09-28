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Afyonkarahisar Sultandağı'nda kaybolan 9 büyükbaş hayvan dron desteğiyle bulundu

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Afyonkarahisar Sultandağı'nda kaybolan 9 büyükbaş hayvan dron desteğiyle bulundu
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir üreticiye ait kaybolan 9 büyükbaş hayvan, Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli aramasıyla kısa sürede bulundu. Hayvanların tamamının sağ salim bulunması üreticiye büyük sevinç yaşattı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kaybolan 9 büyükbaş hayvan, dron destekli arama çalışması sonucu kısa sürede bulundu.

Sultandağı ilçesinde bir üreticiye ait 9 büyükbaş hayvanın kaybolması üzerine Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hayvanların bulunması ve güvenli şekilde üreticiye ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalara dron desteği de sağlandı. Havadan gerçekleştirilen tarama sırasında kayıp hayvanların bulunduğu alan tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda 9 büyükbaş hayvanın tamamı sağ salim bulundu. Hayvanların bulunması üreticiye büyük sevinç yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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