Lapa lapa yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde lapa lapa yağan kar yağışı sonrası etraf beyaza büründü.

Kentte karla karışık etkili olan yağmur Çay ilçesinda kar yağışı kendini gösterdi. İlçede lapa lapa yağan kar sonrası ilçe beyaz örtüyle kaplandı. Yağışla birlikte ilçede hava sıcaklıklarıda hissediler derecelerde azalarak sıfır derecelere kadar düştü. Nisan ayında yağan kar ilçe sakinleri tarafından hayretle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

