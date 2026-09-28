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Afyonkarahisar'da yağmur etkisini sürdürürken sıcaklık 10 dereceye kadar düştü

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Afyonkarahisar'da yağmur etkisini sürdürürken sıcaklık 10 dereceye kadar düştü
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Afyonkarahisar'da dün akşam başlayan yağmur etkisini sürdürüyor, kent genelinde bugün de aralıklarla beklenen yağışla sıcaklık 10 dereceye kadar düştü. Hafta boyu sıcaklığın yaklaşık 18 derecede seyretmesi beklenirken, vatandaşların yağışlı havaya karşı tedbirli olması istendi.

Afyonkarahisar yeni haftaya serin ve yağışlı bir hava başlarken, yağışla birlikte sıcaklıklarda hissedilir derecelerde azaldı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, Afyonkarahisar'da etkisini sürdürüyor. Kent genelinde bugün de aralıklarla devam etmesi beklenen yağışla birlikte hava sıcaklıkları 10 derece seviyelerine kadar düştü.

Kentte hava sıcaklıklarının hafta boyunca yaklaşık 18 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışlı hava nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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