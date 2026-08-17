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Afyonkarahisar'da Toprak Etüt ve Haritalama Çalışmaları Sürüyor

Afyonkarahisar'da Toprak Etüt ve Haritalama Çalışmaları Sürüyor
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Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında Afyonkarahisar'da yürütülen 'Toprak Etüt ve Haritalama' çalışmaları devam ediyor. Saha çalışmalarında mevcut toprak etütleri incelenerek teknik kontroller yapıldı; tarım arazilerinin doğru değerlendirilmesi, toprak kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi'nin (TUCSAP) projesi çerçevesinde Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Toprak Etüt ve Haritalama' çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde sahada daha önce gerçekleştirilen toprak etütleri yerinde incelenerek teknik kontrolleri yapıldı. Saha çalışmalarına Toprak Koruma ve Arazi Değerlendirme Daire Başkanı Selda Tel, Bakanlık personeli ve Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri katıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla tarım arazilerinin doğru şekilde değerlendirilmesi, toprak kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kurumdan yapılan açıklamada ise tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve toprak kaynaklarının etkin kullanımı amacıyla saha çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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