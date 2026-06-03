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Küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları sürüyor

Küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları sürüyor
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Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama, küpeleme, tespit ve destekleme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu çalışmalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi ve üreticilerin desteklerden etkin yararlanmasının amaçlandığını bildirdi.

Afyonkarahisar'ın iki ilçesinde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama, küpeleme, tespit ve destekleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve hayvansal üretimde kayıtlılığın sağlanmasına yönelik çalışmalar il genelinde aralıksız olarak devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla ile ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu çerçevede Çay ve Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli teknik personeller tarafından küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama, küpeleme, tespit ve destekleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yürütülen bu çalışmalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan varlığının kayıt altına alınması, destekleme süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve üreticilerimizin Bakanlığımızca sağlanan desteklerden etkin şekilde yararlanması amaçlanmaktadır.

İl Müdürlüğümüzce yürütülen hayvan sağlığı faaliyetleri, insan sağlığının korunması açısından da büyük önem taşımaktadır. Özellikle aşılama çalışmalarıyla hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonoz hastalıkların önlenmesi, güvenilir hayvansal üretimin desteklenmesi ve toplum sağlığının korunması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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