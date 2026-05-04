Afyonkarahisar'da karla mücadele sürüyor

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, kent genelini etkisi altına alan kar yağışı ve sağanak sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) geçerek sahadaki ekiplerden sürece dair bilgi alırken, kentteki bazı kara yollarında kar küreme çalışmalarından dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.

İl Özel İdaresi, 112, AFAD, Kızılay ve Karayolları yetkilileriyle toplantı yapan Vali Aktaş, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve tüm olumsuzlukların önlenmesi amacıyla ilgili tüm birimlerin sahada olduğunu belirtti. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kar yağışının olduğu noktalarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler ulaşımın kesintisiz sağlanması için Dinar, Bolvadin, Şuhut ilçeleri, Sinanpaşa Kılıçarslan beldesi, Bolvadin Kemerkaya mevki ve Afyonkarahisar-İzmir, Afyonkarahisar-Ankara, Afyonkarahisar-Uşak, Afyonkarahisar-Antalya, Afyonkarahisar-Eskişehir karayollarında yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışından dolayı bazı yollarda kar küreme ve yağıştan dolayı uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ve polis ekipleri ise yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla yoğun uğraş verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı