AFAD'dan Şırnak'ta güvenlik hamlesi: Riskli kayalar tek tek patlatıldı

Şırnak'ta riskli kaya blokları yurtdışından getirilen piroteknik kartuşlarla kontrollü şekilde patlatıldı.

Şırnak'ta, kaya düşme riski bulunan alanlarda yürütülen çalışmalar kapsamında tehlike oluşturan kaya blokları kontrollü şekilde patlatıldı. Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, İdil ilçesine bağlı kentli köyünde devam eden Kaya Islahı Önlem Projesi çerçevesinde, bariyerlerin tutamayacağı büyüklükte ve risk teşkil eden kaya blokları için çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, yurt dışından özel izinlerle temin edilen piroteknik kaya kırıcı kartuşlar kullanılarak söz konusu kaya blokları, jandarmanın Kentli köyünde aldıkları güvenlik önlemlerin ardından ve köy camisinden yapılan "Köyümüzde kaya patlatma işlemi yapılacak, evlerden çıkmamanız önemli rica olur" anonsun ardından kontrollü şekilde kaya patlatma işlemi yapıldı. Yetkililer, piroteknik kartuşların patlatma işlemlerinde güvenli, çevre dostu ve yüksek verimlilik sağlayan yeni nesil bir yöntem olduğunu belirtti.

AFAD Şırnak İl Müdür Yardımcısı Bayram Bayat, yaptığı açıklamada, Kentli köyü muhtarı ve vatandaşların talepleri doğrultusunda bölgede kaya düşme riski bulunan alan için ıslah projelendirme çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Projede önemli aşamaların geride bırakıldığını ifade eden Bayat, "Yapılan uygulamalarda 120 adet yüzey ankraj ile birlikte 6 bin 500 metrekare alan çelik ağ ile kaplandı. Ayrıca toplam 260 metre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğinde ve 5 bin kilogram kaya tutma kapasitesine sahip bariyer sistemi kuruldu" dedi.

Bayat, projenin son aşamasında kontrolsüz şekilde düşme riski bulunan kaya bloklarının kırım işlemlerine geçildiğini belirterek, "Projeye göre 130 adet kayanın aktif yöntemlerle ıslah edilemeyeceği değerlendirildi. Şırnak Valiliğinden alınan izinler doğrultusunda, belirlenen kaya blokları piroteknik kaya kırıcı kartuşlarla kontrollü olarak kırıldı" diye konuştu.

Çalışmalarla, Kentli köyünde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

