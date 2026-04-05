Haberler

Burhaniye'de Adramytteion Antik Kenti ilgi görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burhaniye'deki Adramytteion Antik Kenti, 19 yıllık kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kalıntılarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, bölgede sergilenen tarihi eserlerin korunmasını talep ediyor.

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 19 yıldır süren kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan Adramytteion Antik Kenti, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Burhaniye'nin Ören Mahallesi'nde yürütülen kazılarda antik kente ait önemli kalıntılar ortaya çıkarıldı.

Ören Meydanı'nda sergilenen eserler, bölgeye gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle inceleniyor. Mahalleye gelen vatandaşlar, tarihi kalıntıları ilgiyle izlerken, sahip çıkılmasını istedi. Erzurum'dan geldiğini kaydeden 76 yaşındaki Fehmi Kaplan, tarihi kalıntıların korunması için önlem alınması gerektiğini belirterek, "Bu mahallenin altı tarihi eserlerle dolu olduğu söyleniyor. Ara ara yapılan kazılarda ortaya çıkan eserler burada sergileniyor. Ancak bunların açıkta hasar gördüğüne inanıyorum. Bunun için üzerleri camla kapatılmalı. Özellikle yaz aylarında gelen çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekiyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti

Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı

17 yaşındaki çocuk iki polise birden dehşeti yaşattı