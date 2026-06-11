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Arılar binanın bacasında oğul verdi

Arılar binanın bacasında oğul verdi
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Adıyaman'da bir binanın bacasına oğul veren arılar, bina sakini tarafından arılı kovana yerleştirildi. Bacada üretilen bal ise çevredekilere ikram edildi.

Adıyaman'da bir binanın bacasına oğul veren arılar bina sakini tarafından arılı kovana yerleştirildi.

Olay, merkez Yenimahalle 2619 Sokaktaki 3 katlı binada yaşandı. Dairelerin içerisine sürekli arıların girdiğini fark eden bina sakinleri, yaptıkları kontrolde bacadaki arıları fark etti. Bacanın üzerindeki kapak şeklindeki taş kaldırıldığında arıların oğul verdiğini ve bal ürettikleri görüldü. Arıcılıkla uğraşan bina sakinlerinden Mehmet Aydın, arıcı kıyafetini giyerek arıları kovana yerleştirdi.

Baca deliğinde üretilen bal ise çevredekilere ikram edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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