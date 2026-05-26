Gelinciklerle kırmızıya bürünen nohut tarlası hayran bıraktı

Adıyaman'da, nohut ekili yaklaşık 50 dönümlük alan, açan gelincik çiçekleriyle kırmızıya büründü.

Adıyaman merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü yakınlarında bulunan yaklaşık 50 dönümlük nohut tarlası, açan gelincik çiçekleriyle kırmızıya büründü. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken tarla, vatandaşların da ilgi odağı haline geldi. Havaların yağışlı geçmesiyle birlikte nohut ekili alanın arasında çıkan gelincikler, tarlayı adeta kırmızı bir örtüyle kapladı. Ortaya çıkan kartpostallık manzara, bölgeden geçen vatandaşların ilgisini çekerken, birçok kişi alanda fotoğraf çektirdi.

Doğayla iç içe eşsiz görüntülerin oluştuğu bölgede vatandaşlar, manzaranın hayranlık uyandırdığını belirterek, gelinciklerle kaplanan tarlanın görülmeye değer olduğunu söyledi.

Özellikle gün batımında ortaya çıkan renk cümbüşüyle dikkat çeken tarla, doğa fotoğrafçılarının da uğrak noktası olmaya başladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı