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Adıyaman'da 2 bin 600 rakımlı Ulu Baba Dağı'nın zirvesi ilk karla beyaza büründü

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Adıyaman'da 2 bin 600 rakımlı Ulu Baba Dağı'nın zirvesi ilk karla beyaza büründü Haber Videosunu İzle
Adıyaman'da 2 bin 600 rakımlı Ulu Baba Dağı'nın zirvesi ilk karla beyaza büründü
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Adıyaman'da etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi. Gece saatlerinde 2 bin 600 metre rakımlı Ulu Baba Dağı'nın zirvesi tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, Hüseyin Gazi Türbesi ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Adıyaman'ın 2 bin 600 metre rakımlı Ulu Baba Dağı'nın zirvesi, yılın ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Adıyaman'da etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi. Gece saatlerinde Ulu Baba Dağı'nın zirvesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte dağın zirvesi tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının oldukça düştüğü ve dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede, Hüseyin Gazi Türbesi ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu. Yılın ilk kar yağışıyla birlikte 2 bin 600 metre rakımlı dağın zirvesi beyaza büründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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