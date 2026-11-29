Adıyaman Besni'de sağanak ve sis ulaşımı aksattı, görüş mesafesi 10 metreye indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sağanak ve yoğun sis ulaşımda aksaklığa yol açtı. Yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye düştü; sürücüler zorlanırken yetkililer hız düşürülmesi ve takip mesafesi uyarısı yaptı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Besni ilçesi genelinde sağanak etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde yaşanan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı