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Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi

Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi
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Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan aracının direksiyonunu bile tutmakta zorlandıklarını ifade eden vatandaş "Direksiyona dokunmadan önce eldiven takıyorum. Klima artık evin eşyası olmaktan çıktı, aileden biri oldu. 'Sen olmasan biz ne yapardık' diyoruz. Bu Adana'nın sıcağına klima bile dayanmıyor" dedi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 13.00 itibarıyla 42 dereceyi gösterdi. Yüzde 40 nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaştı. Adanalılar gölge alanlarda serinlemeye çalıştı. Yüksek sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

"Kaşar gibi erimiş haldeyiz"

Kentte sıcaklıklar nedeniyle yürümekte bile zorlandıklarını söyleyen Osman Sert, "Adana'da artık yürüyemiyoruz, kaşar gibi erimiş haldeyiz. Sabah kapıdan çıkıyorum, güneşle göz göze geliyorum. İkimiz de kavga edecek gibi baktıktan sonra arabaya biniyorum. Direksiyona dokunmadan önce eldiven takıyorum. Klima artık evin eşyası olmaktan çıktı, aileden biri oldu. 'Sen olmasan biz ne yapardık' diyoruz. Bu Adana'nın sıcağına klima bile dayanmıyor" dedi.

"Sanki mangala oturmuşum gibi"

Aşırı sıcaklar nedeniyle araçların dahi arıza verdiğini belirten Furkan Mines, "Çok tehlikeli bir memleket abi, yaşanılacak gibi bir yer değil. Arabaya biniyoruz ama arabayı bile süremiyorum, o derece sıcak. Arabanın kapısını açıyorum, tam oturacağım sanki mangala oturmuşum gibi hissediyorum. Direksiyonu mecburen eldivenle tutmak zorunda kalıyoruz. Klimalar bile çalışmıyor, her gün arızalanıyor. Millet bu sıcak havada bol bol havuza gitsin. En iyisi yaylaya gitmek. Gidip 1-2 ay orada takılsınlar, rahatlasınlar. ya da bol bol bici bici yesinler. Portakallı, çilekli bici bici çok faydalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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